«Wie einsam sind Menschen in der Schweiz?»

In der ersten Folge von «Reporter Spezial – Auf Achse» zum Thema «Wie einsam sind Menschen in der Schweiz?» besucht Donat Hofer unter anderem Kunigunde Amrein, die allein in ihrer Wohnung in Luzern lebt und aufgrund einer Erblindung auf Hilfe angewiesen ist. Auch Maya Rykart, die vor zwei Jahren ihren Partner verlor, kämpft mit der Einsamkeit. Sie findet im Trauercafé Gemeinschaft und Unterstützung durch andere Trauernde. Der Kontakt und die Nähe zu anderen Menschen stehen auch im Mittelpunkt eines Kuschel-Seminars, das Donat in Zürich besucht. Um dort mit 20 Fremden einen «Kuschelhaufen» zu bilden, muss er Berührungsängste überwinden.

1 / 8 Legende: Reporter Donat Hofer besucht ein Kuschel-Seminar, ... SRF/René Alfeld 2 / 8 Legende: ... bei dem es um körperliche und zärtliche Berührungen ohne erotischen Kontakt geht. SRF 3 / 8 Legende: Zum Abschluss des Seminars gibt es einen «Kuschelhaufen» mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. SRF 4 / 8 Legende: Projekt gegen Einsamkeit: Die Freiwillige Maya Jakob (M.) und die Initiatorin Stefanie Näf-Seiler treffen Donat Hofer an der Plauderkasse eines Basler Supermarktes, einem Gesundheitsprojekt von «Gsünder Basel». SRF/René Alfeld 5 / 8 Legende: Wegen ihrer Erblindung ist ihr Radio für Kunigunde Amrein das Tor zur Welt. SRF 6 / 8 Legende: Der Besuch von Donat Hofer und seinem Team ist für Kunigunde ein «Highlight, das nur alle 80 Jahre stattfindet». SRF/René Alfeld 7 / 8 Legende: Die 52-jährige Maya Rykart fühlt sich in ihrer Trauer um ihren verstorbenen Partner oft unverstanden. SRF/René Alfeld 8 / 8 Legende: Reporter Donat Hofer ist für «Reporter Spezial – Auf Achse» mit seinem gelben Bus unter anderem im Seeland unterwegs. SRF/René Alfeld

Es kann schnell vom Spass einer Zufallsbegegnung auf der Strasse in eine krasse, berührende Lebensgeschichte umschlagen.

«Wie liebt und hasst die Schweiz?»

Wie nah liegen Liebe und Hass beieinander? Und kann aus Hass Liebe entstehen? In der zweiten Folge trifft Donat den Tantra-Lehrer Damir Maux, der mit 13 Jahren vor dem Krieg in seinem Heimatland Bosnien floh. Als Erwachsener hilft er nun in seinen Tantra-Seminaren Menschen, ihren Hass in Liebe umzuwandeln. Liebe und Hass treffen auch in der Geschichte des Ehepaars Dummermuth aufeinander, als ihre Beziehung durch eine Demenzerkrankung auf die Probe gestellt wird.

Ich habe im Tantra-Seminar Menschen getroffen, die ihre Eltern hassen, weil sie von ihnen seelisch misshandelt und geschlagen wurden. Das hat mich sehr berührt.

1 / 9 Legende: Donat Hofer im Gespräch mit dem an Demenz erkrankten Heinrich Dummermuth. SRF 2 / 9 Legende: Das Ehepaar Heinrich und Anna Dummermuth in ihrem Bauernhaus. SRF/René Alfeld 3 / 9 Legende: Auf die Liebe ihrer vier Zwergspitze kann sich Dominique Negri verlassen, … SRF/René Alfeld 4 / 9 Legende: ... von Menschen ist sie dagegen schon oft enttäuscht und verletzt worden. SRF 5 / 9 Legende: Donat Hofer und sein Team fahren mit ihrem gelben Bus durch Bern. SRF 6 / 9 Legende: Reporter Donat Hofer besucht ein Tantra-Seminar in Bern. SRF/René Alfeld 7 / 9 Legende: Ziel des Seminars ist es, ... SRF/René Alfeld 8 / 9 Legende: ... Hass in Liebe umzuwandeln. SRF 9 / 9 Legende: Eine schöne Zufallsbegegnung: Der Reporter trifft Marcel Langensand (M.) in Obwalden und fragt ihn, warum die Ehen dort mit am längsten halten. SRF/René Alfeld

Die Folgen 1 und 2 werden am Sonntag, 2., und am Sonntag, 9. Juni, jeweils um 20.05 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. Auf Play SRF sind beide Folgen schon ab dem 2. Juni um 17 Uhr verfügbar. Die Folgen 3 und 4 werden am 18. und am 25. August veröffentlicht.

Text: Laura Hoffmann