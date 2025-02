Der Ingest-Raum im dritten Stock des News- und Sportcenter (NSC) auf dem SRF-Campus Zürich Leutschenbach ist trotz später Stunde noch erleuchtet – die Uhr zeigt 21.45 Uhr. Zeljko Barbaca sitzt auf einem Stuhl vor einer Reihe von Monitoren. An der Wand vor ihm hängen zwei grosse Mulitview-Bildschirme, auf einigen laufen Sportaufzeichnungen. Das Radio spielt, und neben sich hat Zeljko eine Tasse Kaffee stehen. Diese braucht er jedoch nicht unbedingt, um wach zu bleiben, denn «eine leichte Grundanspannung ist imer da. Selbst wenn wenig los ist, muss ich immer kontrollieren, ob alles richtig läuft», so Zeljko.

Mehr zum Ingest-Dienst im NSC Box aufklappen Box zuklappen Der sogenannte Ingest (zu Deutsch «aufnehmen») bezeichnet einen Prozess, bei dem Mediendateien in ein System oder eine Plattform importiert werden. Dort werden die Daten weiterverarbeitet, gespeichert oder verteilt. Zudem bezieht sich der Begriff auch auf den Raum, in dem der Ingest-Dienst ausgeübt wird. Genau wie Zeljko arbeiten auch seine Ingest-Kollegen bei SRF als Video-Editoren und beschäftigen sich mit der Bearbeitung von Videos. Zusätzlich übernehmen sie Schichten als Ingester. Neben der Spätschicht, die von 16 Uhr bis Mitternacht geht, gibt es auch Früh- (8 – 16 Uhr) und Mittelschichten (11.30 – 20 Uhr), die von den insgesamt 24 Ingestern sieben Tage die Woche besetzt werden. Die Arbeit findet immer vor Ort statt – «Homeoffice kenne ich nur vom Hörensagen», erzählt Zeljko lachend.

Im Ingest ist Zeljko für das Einlesen von Rohmaterial von Kameras und Harddiscs und die Aufzeichnung von Newsfeeds und Sendungen verantwortlich. Ausserdem gehört es zu seinen Aufgaben, die Aufzeichnungen zu überwachen und diese ins Archiv sowie in die Aggregation zu exportieren, die aus zwei Senderegien, die den Sendebetrieb der linearen TV-Kanäle von SRF sicherstellen, besteht. Jetzt, knapp zwei Stunden vor Mitternacht und damit Schichtende, ist es ruhig und die meiste Arbeit bereits erledigt. Doch vor ein paar Stunden sah die Situation noch ganz anders aus.

Unberechenbarer Arbeitsalltag ​

Wir drehen die Uhr zurück: Schon wenige Minuten nach Schichtbeginn um 16 Uhr steht der erste Redaktor vor der Tür und bittet um das Einlesen von Filmmaterial von einer Harddisc. Das ist schnell erledigt und Zeljko kann sich wieder anderen Aufgaben widmen. Als jedoch wenig später ein weiterer Redaktor nach einem Ingest für den Sport fragt, zeigt sich ein Problem mit den Dateien auf der Disc, das Zeljko noch mehrere Stunden beschäftigen wird. ​

Es gibt Momente, in denen man kaum dazu kommt, das Telefon abzunehmen.

Auf die Frage, wie herausfordernd der Spätdienst im Ingest ist, antwortet er: «In den ersten vier Stunden überschneiden sich Mittel- und Spätschicht, und wir sind zu zweit, da zu dieser Zeit oft viel los ist. Man weiss nie, wie viele Leute auf einmal kommen, wie viele Überspielungen und Aufzeichnungen es gibt. Es gibt Momente, in denen man kaum dazu kommt, das Telefon abzunehmen.» Die grösste Herausforderung in solchen Momenten? «Ruhig zu bleiben. Wenn mal fünf Sachen auf einmal kommen, kann niemand etwas dafür.»

Eine Sache der Konzentration

Der späte Nachmittag schreitet schnell voran. Während Zeljko noch versucht, das Problem mit der Harddisc zu lösen, ruft der sogenannte Solution Desk an. Dieser fungiert als Schnittstelle zwischen der News-Redaktion und den Ingestern und informiert letztere, wenn eine wichtige Aufzeichnung ansteht. Zeljko kommentiert: «Wenn der Solution Desk anruft und sagt, es kommt gerade was rein, dann hat das oberste Priorität.» Von der Sport-Redaktion erhalten die Ingester bereits am Vorabend eine Aufzeichnungsliste für den gesamten Tag. Jedoch können auch hier immer wieder unangemeldete Aufzeichnungen eintreffen. Diesmal bittet der Solution Desk um die Aufzeichnung zweier Kanäle, auf denen Nachrichtenagenturen demnächst live aus dem Libanon und aus Russland übertragen. Zeljko programmiert die Aufzeichnung – nun heisst es abwarten. Wenig später erscheint auf den Wandbildschirmen das Live-Bildmaterial aus dem Libanon und Russland. ​

So funktioniert die Video-Aufzeichnung Box aufklappen Box zuklappen Je nach Ansage des Solution Desk oder verschiedener Redaktionen zeichnet der Ingest im NSC in Zürich drei Video-Kanäle auf, die von der Europäischen Rundfunkunion (EBU), einem Zusammenschluss von Rundfunkanstalten aus verschiedenen Staaten weltweit, bespielt werden. Neben dem NSC in Zürich gibt es zwei weitere Ingests in Lugano und Genf. Bei Grossveranstaltungen, wie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, werden die Aufzeichnungen unter diesen aufgeteilt, um die grosse Menge an Bildmaterial speichern zu können.​

Verantwortung und Nervenkitzel

Die Herausforderungen im Ingest lassen auch am Abend nicht nach, als die Aufzeichnung und Exportierung von Sendungen wie der «Tagesschau» oder «Schweiz aktuell» ansteht. Auch für Zeljko, der bereits seit 23 Jahren bei SRF und seit 20 Jahren im Ingest arbeitet, ist hier Konzentration gefragt: «Die Verantwortung am Abend ist sehr gross, denn dann bin ich allein und muss schauen, dass ich nichts vergesse. Das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass das Signal falsch geschaltet ist, das Bild oder der Ton nicht gut ist oder eine Aufzeichnung vergessen geht», erzählt er. Feierabend haben die Ingester in der Spätschicht erst, wenn die letzte Sendungsaufzeichnung exportiert wurde.

Wirklich vorbereiten muss und kann ich mich gar nicht, denn ich weiss nie, was passiert. Das ist, was es spannend macht und einen Nervenkitzel gibt.

Trotz der grossen Herausforderungen sieht Zeljko viele Vorteile in seinem Job: «Das technische Know-how, das wir im Ingest bekommen, ist etwas Besonderes. Die Technik entwickelt sich rasend schnell und hier kriege ich Neuerungen noch schneller mit. Auch technische Probleme bringen mich weiter.» Über das Arbeiten in der Nacht sagt er: «Für mein Privatleben finde ich es cool, dass ich den Tag für mich habe. Wer kann schon tagsüber Sport machen, die Wohnung putzen oder einkaufen?» Und selbst der Unberechenbarkeit seiner Tätigkeit kann Zeljko etwas abgewinnen: «Wirklich vorbereiten muss und kann ich mich gar nicht, denn ich weiss nie, was passiert. Das ist, was es spannend macht und einen Nervenkitzel gibt». ​