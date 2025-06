Ein Erlebnis sowohl vor Ort als auch vor den Bildschirmen: der «Donnschtig-Jass», hier in Sutz-Lattrigen am 18. Juli 2024.

1. Der «Donnschtig-Jass» wurde erstmals an einem Mittwoch ausgestrahlt.

So paradox es klingt: Der »Donnschtig-Jass» wurde erstmals an einem Mittwoch gesendet, und zwar im Jahr 1984 als – tatsächlich – «Mittwoch-Jass». Erst ab 1992 wechselte der Sendeplatz auf den Donnerstag, der besser in die Programmstruktur passte und es erlaubte, ein breiteres Publikum zu erreichen.

Legende: Andere Zeiten, anderer Name: der «Mittwoch-Jass» in Walenstadt am 2. Juli 1986 SRF/Bruno R. Eberhard

2. Das Material einer «Donnschtig-Jass»-Sendung wiegt so viel wie sechs Elefanten.

Der «Donnschtig-Jass» ist ein echtes Schwergewicht: Ganze zwölf LKW werden benötigt, um die rund 30 Tonnen Material zum Austragungsort zu transportieren. Das entspricht einem Gewicht von etwa sechs Elefanten oder rund sechzig Pferden. Mit 20 Tonnen macht das Gerüstmaterial den schwersten Teil der Ladung aus.

3. Während der Corona-Pandemie war der «Donnschtig-Jass» die erste Live-Sendung in ganz Europa, die wieder vor Publikum stattfand.

Herausfordernd fürs ganze «Donnschtig-Jass»-Team war der Jass-Sommer im von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020. Erstmals in der Geschichte der Sendung gab es keine Tournee, sondern die Shows wurden stationär im Freilichtmuseum Ballenberg produziert. Die Auflage: genügend Abstand zwischen den Tischen und höchstens 300 Besucherinnen und Besucher auf dem Platz. Am 2. Juli 2020 ging der «Donnschtig-Jass» erfolgreich über die Bühne und war damit die erste Live-Sendung in ganz Europa, die wieder mit Publikum senden durfte.

Legende: Jass-Freu(n)de mit ausreichend Abstand: der «Donnschtig-Jass» am 9. Juli 2020 auf dem Ballenberg. SRF/Oscar Alessio

4. Ein Grossanlass auch für die Festwirtschaft: Am «Donnschtig-Jass» in Gossau SG im August 2023 wurden über 2600 Bratwürste verdrückt.

Der «Donnschtig-Jass» ist mehr als «nur» eine Live-Sendung: Für den Austragungsort ist der Tag ein wahres Volksfest. Eines der grössten Feste der vergangenen Jahre fand am 17. August 2023 in Gossau SG statt. Über 6000 Besucherinnen und Besucher fieberten und feierten vor Ort mit – und hatten ordentlich Hunger: Die Festwirtschaft verkaufte 2670 Olma-Bratwürste, 269 Vegi-Burger, dazu 68 Kilogramm Saucen, 111 Kilo Salate, 160 Kilo Pulled Pork und 2810 Hamburger-Brötli.

5. Ob geöffnete Himmelsschleusen oder herbstliche Kälte: Der «Donnschtig-Jass» trotzt jedem Wetter.

Zähne zusammenbeissen und durch: Gejasst wird auch bei strömendem Regen oder wenig sommerlichen Temperaturen. Gleich beides bescherte der «Donnschtig-Jass» am 29. Juli 2011 in Davos GR den Zuschauenden vor Ort. Herbstliche 8 Grad zeigte das Thermometer an – eine kräftige Dusche von oben gab es gratis dazu. Auch die Sendung am 8. Juli 2021 in Schlatt TG glich eher einer Badeparty. Zum grossen Finale robbte Moderator Stefan Büsser durch die knöchelhohen schlammigen Wassermassen.

6. Oder zumindest fast jedem: 500'000 Fernsehzuschauende verpassten im August 2012 wegen eines Gewitters den Auftritt von Andreas Gabalier.

Live ist live – auch wenn die Verbindung zu den Zuschauenden daheim abbricht. Am 2. August 2012 ging genau während des Auftritts des österreichischen Volks-Rock-’n’-Rollers Andreas Gabalier in Seelisberg UR ein starkes Gewitter nieder. Gabalier trat zwar vor den Gästen vor Ort auf, das Sendesignal via Satellit nach Zürich brach jedoch ab. So verpassten die knapp 500'000 Zuschauerinnen und Zuschauer am TV den dreiminütigen Auftritt. Ein Trostpflaster für alle Gabalier-Fans: Die Aufnahmen wurden im darauffolgenden «Donnschtig-Jass» nachträglich gezeigt.