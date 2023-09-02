Anmeldung fürs Starduett mit «Moulin Rouge! The Musical» für den 8. November 2025

Melde dich jetzt an für ein ganz besonderes Starduett: Sing die weibliche Hauptrolle in «Moulin Rouge! The Musical». Wir suchen eine Frau, die als Satine an der Seite des männlichen Hauptdarstellers Nate Landskroner die bekannte Ballade «Come What May» singen möchte.

Hast du eine gute Stimme, liebst du Musicals und möchtest du im «Happy Day"-Starduett am 8.11. live in «Moulin Rouge! The Musical» auf der Bühne stehen? Dann meld dich jetzt hier an.

Achtung: Anmeldungen sind nur bis am 1. Oktober um 12 Uhr möglich, das Casting findet bereits am 8. Oktober statt.

Anmeldungen für kommende Starduetts werden hier jeweils während der Live-Sendung aufgeschaltet.