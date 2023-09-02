 Zum Inhalt springen

Luca Hänni und Partnerin
Legende: Ewigi Liebi Zodiac Pictures

«Happy Day»-Starduett «Happy Day»-Starduett mit Luca Hänni

Meld dich jetzt an für ein besonderes Starduett mit Luca Hänni

02.09.2023, 09:49

Sing mit ihm den Titelsong des gleichnamigen Musical-Films «Ewigi Liebi». Der Schweizer veröffentlicht nicht nur eine neue Version des Riesenhits sondern spielt in diesem Film auch seine erste Kinorolle. Meld dich jetzt an fürs Starduett live in der Sendung vom 14. Februar 2026.

ACHTUNG: Die Anmeldefrist endet am 5. Januar 2026.

Aufgrund der vielen Zuschriften ist es uns nicht möglich, Ihnen telefonisch oder schriftlich Auskunft über den Stand der Abklärungen zu geben. Sollten Sie in den nächsten 2 Wochen nichts von uns hören, haben wir uns dieses Mal nicht für Sie entschieden.

 Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

 

