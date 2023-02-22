Inhalt
Studiotickets «Happy Day»
Ticketverlosung für Live-Sendung vom 14. Februar 2026!
Möchtest du «Happy Day» live im SRF-Studio in Zürich miterleben? Dann nimm hier an der Verlosung der Tickets für die Sendung vom 14. Februar 2026 teil!
Die Teilnahme an der Verlosung ist am 22. Januar 2026 von 09.00 – bis 13.00 Uhr möglich. Zu diesem Zeitpunkt findest du hier ein Formular, das du ausfüllen kannst. Die Tickets sind gratis.
Nächste Sendedaten und Verlosung
SENDUNGSDATUM
VERLOSUNG
14. Februar 2026
22. Januar 2026
11. April 2026
19. März 2026
