Studiotickets «Happy Day» - Ticketverlosung für Live-Sendung vom 20. Dezember 2025! Möchtest du «Happy Day» live im SRF-Studio in Zürich miterleben? Dann nimm hier an der Verlosung der Tickets für die Sendung vom 20. Dezember 2025 teil.

Die Teilnahme an der Verlosung ist am 27. November von 09.00 – 13.00 Uhr möglich. Zu diesem Zeitpunkt findest du hier ein Formular, das du ausfüllen kannst. Die Tickets sind gratis. Sendungsdatum Verlosung 14. Februar 2026 22. Januar 2026 11. April 2026 19. März 2026

