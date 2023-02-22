Inhalt
Studiotickets «Happy Day»
-
Ticketverlosung für Live-Sendung vom 8. November 2025
Möchtest du «Happy Day» live im SRF-Studio in Zürich miterleben? Dann nimm hier an der Verlosung der Tickets für die Sendung vom 8. November 2025 teil.
Die Teilnahme an der Verlosung ist am 20. Oktober von 09:00 bis 13:00 Uhr möglich. Zu diesem Zeitpunkt findest du hier ein Formular, das du ausfüllen kannst. Die Tickets sind gratis.
Nächste Sendedaten und Verlosungen:
|
Sendungsdatum
|
Verlosung
|
20. Dezember 2025
|
27. November 2025
|
14. Februar 2026
|
22. Januar 2026
|
11. April 2026
|
19. März 2026
