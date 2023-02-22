Inhalt

Studiotickets «Happy Day» - Ticketverlosung für Live-Sendung vom 8. November 2025 Möchtest du «Happy Day» live im SRF-Studio in Zürich miterleben? Dann nimm hier an der Verlosung der Tickets für die Sendung vom 8. November 2025 teil.

Die Teilnahme an der Verlosung ist am 20. Oktober von 09:00 bis 13:00 Uhr möglich. Zu diesem Zeitpunkt findest du hier ein Formular, das du ausfüllen kannst. Die Tickets sind gratis. Nächste Sendedaten und Verlosungen: Sendungsdatum Verlosung 20. Dezember 2025 27. November 2025 14. Februar 2026 22. Januar 2026 11. April 2026 19. März 2026

bm