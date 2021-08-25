 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Happy Day Studio mit Zuschauer
Legende: Studio SRF

Inhalt

Wunschformular «Happy Day» Schick uns hier deinen Wunsch

25.08.2021, 11:19

Teilen

Kennst du eine Person, die einen grossen Wunsch hat? Oder möchtest du dir selbst einen besonderen Traum erfüllen? «Happy Day» erfüllt Herzenswünsche, die man sich nicht selbst erfüllen kann. Egal wie gross, klein oder speziell sie sind: Wir machen das Unmögliche möglich.

 Fülle das Formular vollständig aus oder maile uns deinen Wunsch mit den entsprechenden Angaben an bewerbunghappyday@srf.ch.

 Alle Wünsche werden sorgfältig geprüft – das kann ein paar Wochen dauern. Wir bitten um dein Verständnis, dass wir wegen der vielen Einsendungen keine Auskunft über den Stand unserer Abklärungen geben können.

Bewerbungsformular

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)