Kennst du eine Person, die einen grossen Wunsch hat? Oder möchtest du dir selbst einen besonderen Traum erfüllen? «Happy Day» erfüllt Herzenswünsche, die man sich nicht selbst erfüllen kann. Egal wie gross, klein oder speziell sie sind: Wir machen das Unmögliche möglich.

Fülle das Formular vollständig aus oder maile uns deinen Wunsch mit den entsprechenden Angaben an bewerbunghappyday@srf.ch.

Alle Wünsche werden sorgfältig geprüft – das kann ein paar Wochen dauern. Wir bitten um dein Verständnis, dass wir wegen der vielen Einsendungen keine Auskunft über den Stand unserer Abklärungen geben können.

Bewerbungsformular