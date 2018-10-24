Mit dem Hörspiel-Newsletter erhalten Sie:
- Wöchentliche Empfehlungen: Jeden Donnerstag ausgewählte Hörspiele aus dem SRF-Programm
- Premieren und Highlights: Neue Produktionen, Erstausstrahlungen und besondere Wiederentdeckungen
- Krimi, Mundart & Literatur: Spannende Stoffe von klassisch bis zeitgenössisch, von Dialekt bis Hochsprache
- Hintergründe und Gespräche: Bonus-Inhalte mit Autorinnen, Regisseuren und Hörspielmacherinnen
- Podcast-Tipps: Aktuelle Folgen aus den SRF-Hörspiel-Formaten wie Krimi, Schreckmümpfeli oder Lesung
Wie sieht der Hörspiel-Newsletter aus?
Weitere Newsletter von SRF
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 7. Dank dem Newsletter von SRF Hörspiel verpassen Sie keine unserer Neuproduktionen. Bildquelle: SRF.
-
Bild 2 von 7. Manchmal blicken Sie hinter die Kulissen ins Hörspielstudio. Bildquelle: SRF.
-
Bild 3 von 7. Sie verpassen keine Hörspielproduktion mit Schweizer Nachwuchsschauspielern wie Joel Basman. Bildquelle: SRF.
-
Bild 4 von 7. Sie verpassen keine unserer Hörspiel-Serien wie «Donjon». Bildquelle: Boulet.
-
Bild 5 von 7. Immer mal wieder präsentieren wir Ihnen Perlen aus dem Archiv, zum Beispiel mit Margrit Rainer und Ruedi Walter. Bildquelle: SRF.
-
Bild 6 von 7. Oder wir weisen Sie auf unsere neusten Mundart-Kinderhörspiele hin. Bildquelle: SRF.
-
Bild 7 von 7. Die Tür zum grenzenlosen Hörvergnügen: Der Newsletter von SRF Hörspiel. Bildquelle: Colourbox / Montage SRF.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.