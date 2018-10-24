 Zum Inhalt springen

Hörspiel-Newsletter Abonnieren Sie den SRF Hörspiel-Newsletter

24.10.2018, 12:59

Mit dem Hörspiel-Newsletter erhalten Sie:

  • Wöchentliche Empfehlungen: Jeden Donnerstag ausgewählte Hörspiele aus dem SRF-Programm
  • Premieren und Highlights: Neue Produktionen, Erstausstrahlungen und besondere Wiederentdeckungen
  • Krimi, Mundart & Literatur: Spannende Stoffe von klassisch bis zeitgenössisch, von Dialekt bis Hochsprache
  • Hintergründe und Gespräche: Bonus-Inhalte mit Autorinnen, Regisseuren und Hörspielmacherinnen
  • Podcast-Tipps: Aktuelle Folgen aus den SRF-Hörspiel-Formaten wie Krimi, Schreckmümpfeli oder Lesung

Wie sieht der Hörspiel-Newsletter aus?

Weitere Newsletter von SRF

  • Bild 1 von 7. Dank dem Newsletter von SRF Hörspiel verpassen Sie keine unserer Neuproduktionen. Bildquelle: SRF.
    In der Hörspielregie
  • Bild 2 von 7. Manchmal blicken Sie hinter die Kulissen ins Hörspielstudio. Bildquelle: SRF.
    Schwingerhose im Hörspielstudio
  • Bild 3 von 7. Sie verpassen keine Hörspielproduktion mit Schweizer Nachwuchsschauspielern wie Joel Basman. Bildquelle: SRF.
    Joel Basman
  • Bild 4 von 7. Sie verpassen keine unserer Hörspiel-Serien wie «Donjon». Bildquelle: Boulet.
    Illustration von «Donjon - Hörspielserie»
  • Bild 5 von 7. Immer mal wieder präsentieren wir Ihnen Perlen aus dem Archiv, zum Beispiel mit Margrit Rainer und Ruedi Walter. Bildquelle: SRF.
    Margrit Reiner und Ruedi Walter
  • Bild 6 von 7. Oder wir weisen Sie auf unsere neusten Mundart-Kinderhörspiele hin. Bildquelle: SRF.
    Kinder im Hörspielstudio
  • Bild 7 von 7. Die Tür zum grenzenlosen Hörvergnügen: Der Newsletter von SRF Hörspiel. Bildquelle: Colourbox / Montage SRF.
    Alte Schreibmaschine im Kerzenlicht
