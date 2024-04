Anschläge halten Zürich in Atem. Die Spuren führen zu radikalen Klimaklebern. Aber auch zu einer Punkband aus den 90ern, und ins Tessin ... «Revolution!» wurde gleich zweimal vertont: Einmal auf Schweizerdeutsch, einmal auf Italienisch! Eine Koproduktion von SRF und Radiotelevisione Svizzera RSI.

März 2024: Eine Anschlagserie erschüttert Zürich. Alles scheint auf Öko-Extremisten hinzudeuten. Doch Josi Amstutz, Mitarbeiterin beim Nachrichten-Magazin «the right news», geht einer anderen Spur nach. Denn die kryptischen Flugblätter am Tatort sind Zitate – und zwar aus Songtexten! Von der Punk Band «Angry Freedom».

Anfang der 90er Jahre schrien sich bei «Angry Freedom» italienische Secondos die Wut aus der Seele. Doch ein illegales Konzert endete in einer Katastrophe, die drei Menschen das Leben kostete. Die Bandmitglieder flohen – so auch Giuseppe Marin, der Kopf der Band. Josis Nachforschungen, zu den Anschlägen, zu «Angry Freedom» und Guiseppe Marin, führen sie ins Tessin – und auch in die Geschichte ihrer eigenen Familie ...

Deutschschweiz trifft Ticino ...

Im Hörspiel prallen zwei Welten aufeinander: Hier die Grossstadt Zürich, wo ein Anschlag auf den anderen folgt. Wo sich Unverständnis und Angst in der Bevölkerung breit machet. Wo die Polizei die Klimaaktivisten in die Mangel nimmt, und Josis Arbeitgeber Öl ins Feuer giessen will.

Dort ein Tal im Tessin, weit ab vom Schuss, wo ein nicht mehr ganz junger Mann einsam in einem Rustico wohnt. Sich mit Wilderei und illegalem Holzschlag durchschlägt. Und einmal im Monat zu einer Kapelle fährt, und auf jemanden wartet, vergeblich, seit 30 Jahren ...

... e SRF incontra RSI

Ausgangspunkt für die Produktion war das Treffen von zwei erfahrenen Hörspielregisseuren: Susanne Janson und Flavio Stroppini. Im Gespräch darüber, was Hörspielmachen bei SRF und RSI gemeinsam haben, aber auch unterscheidet – da kam schnell die Idee auf: Warum nicht gemeinsam ein Hörspiel produzieren? Und genau das haben die beiden bei «Revolution» gemacht.

Den Plot haben Janson und Stroppini gemeinsam entwickelt, dann haben beide jeweils die Szenen geschrieben, die in ihrem Landesteil spielen. Nach mehreren Überarbeitungen wurden sie dann so übersetzt, dass am Schluss ein Schweizerdeutscher und ein italienischer Text stand.

Im Studio Basel hat Janson dann das Hörspiel mit Deutschschweizer Schauspielerinnen inszeniert, im Studio Lugano Stroppini mit Tessiner Sprechern gearbeitet. Ganz verschieden klingen die beiden Hörspiele aber trotzdem nicht. Denn es eint sie – wie könnte es anders sein – die Musik.

Die Songs von «angry freedom» wurde extra neu komponiert und eingespielt, mit Tessiner Musikern.

Die Musiker hinter «Angry Freedom»: Box aufklappen Box zuklappen Legende: Auf den Strassen von Lugano RSI Leo Pustlera (Komposition, Gesang und Gitarre). Andrea Manzoni (Komposition, Moog und Mix), und Matteo Lorenzi (Schlagzeug) haben für das Hörspiel sechs Songs komponiert und eingespielt. In der RSI-Fassung des Hörspiels beweist der tessinische Singer-Songwriter Pusterla schauspielerisches Talent: er spricht den jungen Giuseppe Marin.

Und die Hörspielmusik, die für die Stimmung der einzelnen Szenen sorgt, stammt aus der Feder von Dorotea Crameri, die in Zürch lebt.