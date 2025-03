Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Friedrich Glauser gilt als einer der ersten deutschsprachigen Krimi-Autoren – und als einer wichtigsten und einflussreichsten überhaupt. Die Fälle für Wachtmeister Studer sind dabei durch und durch schweizerisch: sowohl was Setting, als inbesondere auch die Sprache betrifft. Dies lässt sich wunderbar in den Hörspieladaptionen der Studer-Krimis erleben.

Wachtmeister Studer von Friedrich Glauser

Eigentlich hatte Friedrich Dürrenmatt nur mit dem Krimi-Schreiben angefangen, um Geld zu verdienen. Doch aus dem Brot-Job enstanden absolute Klassiker der Weltliteratur. Immer wieder erzählt Dürrenmatt dabei nicht nur einen spannenden Fall, sondern reflektiert auch das Genre «Krimi» selbst – zum grösster Vergnügen der Hörerschaft:

Friedrich Dürrenmatts Krimi

Von zwei Klassikern in die Gegenwart der Schweizer Kriminalliteratur, von Berner Dörfern mitten in die Langsstrasse: Autor Sunil Mann hat mit «Vijay Kumar» einen der originellsten Ermittler des hiesigen Krimis erschaffen. «Der beste indische Privatdetektiv der Schweiz (und auch der einzige» ermittelt mit viel Charme und Witz.

Vijay Kumar – der beste indische Privatdetektiv der Schweiz

Mord ist mehr als nur ihr Hobby: Autorinnen drücken schon seit langem dem Schweizer Krimi ihren Stempel auf.

Murder, she wrote: Schweizer Krimi-Autorinnen

Regionale Krimis sind ein wichtiges Feld in der Schweizer Krimi-Landschaft. Ob in Zürich, der Innerschweiz oder dem Emmental: Land und Leute spielen hier die entscheidende Rolle. Im Hörspiel natürlich in der jeweiligen Mundart zu hören.

Regionalkrimis

Originalhörspiele

Im Hörspiel werden oft Romane adaptiert – aber es gibt auch eine lange Tradition von Krimis, die extra fürs Radio geschrieben wurden. So auch die «Verflucht»-Reihe von Lukas Holliger. Ein Hard-Boiled-Detective ermittelt dort in Basel, jeweils vor dem Hintergrund bedeutender historischer Ereignisse. Und der hat sogar den umgekehrten Weg geschafft: Das Hörspiel «Verfluchte Hitze» ist auch als Roman adaptiert worden und erschienen.

Die «Verflucht»-Krimis von Lukas Holliger

Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land, aber mehrsprachige Krimis sind doch eher selten. Der Tessiner Flavio Stroppini und Susanne Janson haben es gewagt: Ein Krimi, der in Zürich und im Tessin spielt. Und gleich zweimal produziert wurde: einmal auf Mundart von SRF, einmal auf Italienisch von RSI.

Krimi zwischen Zürich und Tessin

Den Tatort gibt es nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Radio! Mit eigenen Ermittlerteams gehen die Hörspiele neue Wege. Die Krimis von Dominik Bernet beispielsweise spielen in einer Schweiz der Zukunft, die von der extremem Erderwärmung geprägt ist.

Der Schweizer Radio-Tatort

Krimis zum Hören haben eine jahrzehntelange Tradition. Und SRF ist stolz auf diesen Schatz.

Das Gute von Gestern: Krimis von früher

Natürlich gibt es bei SRF auch Krimis aus England, Frankreich, Deutschland und anderen Ländern. Die ganze Vielfalt finden Sie im SRF Krimi-Podcast.