Der internationale Radio-Kabarettpreis wurde 1982 zum ersten Mal vergeben. Während 15 Jahren wurde der «Stier» in Salzburg verliehen, dann ging er auf Reisen, und zwar zu den Hörerinnen und Hörern der am Preisverfahren beteiligten Radiosender. Hinter dem Salzburger Stier stehen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Südtirol, die sich zu einer Radiovereinigung zusammengeschlossen haben.

Preisträgerin und Preisträger 2024

1 / 3 Legende: Schweizer Preisträger: Dominik Muheim «Dominik Muheim hat nicht nur einen siebten Sinn für’s Zwinkern, er hat auch die Sprachkraft, all das Treibgut einer durchgeknallten Welt als verschmitzte Anekdote zu präsentieren.» Foto: Jen Ries 2 / 3 Legende: Deutsche Preisträgerin: Tina Teubner «Tina Teubner bereist seit vielen Jahren den gesamten deutschen Sprachraum, fest entschlossen, ihr Publikummit Liedern, Kabarett und Unfug zu beglücken und wachzurütteln.» Foto: Jens Schneider 3 / 3 Legende: Österreichischer Preisträger: Dirk Stermann «Mit souveräner Selbstironie und einer grossen Portion Schmäh zeichnet Dirk Stermann in seinem neustem Bühnenstück das Bild einer offenbar missglückten Utopie von Familie.» Foto: Ingo Pertramer

Der «Salzburger Stier 2024» wird vom Schweizer Radio und Fernsehen SRF in Zusammenarbeit mit den Oltner Kabarett-Tagen veranstaltet.

Programm «Salzburger Stier 2024»

Eröffnungsabend mit Patti Basler, Uta Köbernick, Renato Kaiser, Bänz Friedli und Muriel Zemp

Freitag, 3. Mai 2024



Der Eröffnungsabend des Salzburger Stiers 2024 mit den ehemaligen Preisträgernund der Musikerin Muriel Zemp verspricht spitze Zungen, vielstimmige Klangwelten und satirische Geistesblitze.



Preisverleihung

Samstag, 4. Mai 2024



Am zweiten Veranstaltungsabend werden die zwei Preisträger Dominik Muheim (CH) Dirk Stermann (A) und die Preisträgerin Tina Teubner (DE) auf der Bühne einen Soloauftritt haben und ihren Preis entgegennehmen.



Moderation an beiden Abenden: Der letztjährige Schweizer Stier-Preisträger Dominic Deville.

Die Legende des Salzburger Stiers Box aufklappen Box zuklappen Legende: Hannah Wright 1525 belagerten aufständische Bauern die Festung Hohensalzburg. Sie wollten den dort lebenden Landesfürsten aushungern. Die Notreserve der Festung: ein einziger Stier. Am Morgen des nächsten Tages wurde der Stier auf die Festungsmauer getrieben und dem Feind gezeigt. In der kommenden Nacht malten die Salzburger den Stier weiss an und präsentierten ihn erneut. Am darauffolgenden Tag wurde er anders bemalt, mal war er gecheckt, mal schwarz. Die Belagerer glaubten, die Reserven der Festung seien unerschöpflich und zogen ab. Der Salzburger Stier ist noch heute das Symbol für diesen listigen Witz.

Der Salzburger Stier? Der packt dich bei den Hörnern und wirbelt dich erstmal mächtig durch die Luft. Und wenn du wieder am Boden gelandet bist, freust du dich darüber. Sehr. Weil es keine schönere Anerkennung gibt für diese Arbeit, die so leicht erscheinen soll und manchmal so schwer ist.

Sendetermine SRF Box aufklappen Box zuklappen Radio SRF 2 Kultur Sa, 04.05. 20.00–23.00 Uhr Live aus Olten: Preisträgerabend mit Tina Teubner, Dominik Muheim und Dirk Stermann Radio SRF 1 Fr, 03.05. 20:00 -22:00 Uhr Live aus Olten: Eröffnungsabend mit Patti Basler, Uta Köbernick, Renato Kaiser, Bänz Friedli und Muriel Zemp Mi, 08.05. 20:00 – 21:00 Uhr, «Salzburger Stier 2024» mit dem Schweizer Preisträger Dominik Muheim Mi, 15.05. 20:00 – 21:00 Uhr «Salzburger Stier 2024» mit der deutschen Preisträgerin Tina Teubner Mi, 22.05. 20:00 – 21:00 Uhr «Salzburger Stier 2024» mit dem österreichischen Preisträger Dirk Stermann Fernsehen SRF 1 So, 05.05. 22:40 – 23.25 Uhr «Salzburger Stier 2024» – die Preisverleihung

Trägerschaft

SRF bildet in Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Radiosendern der ARD, ORF und RAI Südtirol die Trägerschaft.



Organisationsbüro

Schweizer Radio und Fernsehen

Barbara Anderhub

barbara.anderhub@srf.ch

+41 58 135 03 97



Medienanfragen

medienstelle@srf.ch

Der Schweizer Preisträger Dominik Muheim im Porträt