Lidl hat das Produkt aus dem Verkauf genommen und der Bund warnt vor dessen Konsum.

Der Rückruf betrifft drei Chargen der Tiefkühl-Bio-Beerenmischung der Marke Freshona (300 Gramm) von Lidl. Konkret geht es um die Produkte mit den folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten: 25. Februar 2028, 26. März 2028 und 14. April 2028. Dort wurden Noroviren nachgewiesen.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt: «Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.» Noroviren sind Durchfallerreger. Neben starkem Durchfall lösen sie auch heftiges Erbrechen aus. Vereinzelt kann laut BLV auch Fieber auftreten. In der Regel verlaufe die Erkrankung mild. Bei Risikogruppen wie älteren Personen, Kindern und immungeschwächten Personen könne sie jedoch auch schwerer verlaufen.

Legende: Drei Chargen dieser Beerenmischung sollte man nicht essen, sondern zurückgeben. Screenshot: Lidl

Lidl teilt auf seiner Webseite mit, dass man die betroffenen Produkte im Laden zurückgeben könne. Den Kaufpreis gebe es auch ohne Vorweisen einer Quittung zurück. Andere Chargen der erwähnte Marke seien nicht betroffen, heisst es.