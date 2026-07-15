Kundinnen und Kunden sollen das Produkt nicht mehr essen – ein Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden.

Weil bei einer Kontrolle Listerien nachgewiesen wurden, ruft Migros Rauchlachs-Anschnitte zurück. Laut der Detailhändlerin kann ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden. In einer Mitteilung bittet Migros ihre Kundinnen und Kunden, «dieses Produkt nicht zu verzehren».

Legende: Diese Rauchlachs-Anschnitte sollten Sie nicht mehr essen. Screenshot Migros

Listerien können grippeartige Symptome verursachen, beispielsweise Fieber, Kopfschmerzen oder Übelkeit. Migros hat deshalb die betroffenen Produkte nach eigenen Angaben bereits für den Verkauf gesperrt. Kundinnen und Kunden, die das Produkt noch daheim haben, können es in die Filiale zurückbringen. Wer es online bestellt hat, soll laut Migros direkt informiert werden.

Diese Produkte sind betroffen