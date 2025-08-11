Seit 2022 steht er für die Sendung «Kulturplatz» vor der Kamera. Er beschäftigt sich besonders gerne mit Geschichten und Menschen aus den Bereichen Kunst, Gesellschaft und Literatur. Nino Gadient war Host des SRF-Kulturkanals auf Instagram, hat eine Langzeitdokumentation über die Schweizer Künstlerin Miriam Cahn und eine Doku-Serie über die Schweizer Diplomatie realisiert.

Der gebürtige Bündner mit Jahrgang 1984 absolvierte eine Banklehre, dann ein Studium an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK und schliesslich die Stage-Ausbildung bei SRF.

Er lebt in Zürich.