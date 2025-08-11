 Zum Inhalt springen

Mann mit rosa Pullover und blondem Haar steht vor weissem Hintergrund
Legende: SRF/Oscar Alessio

Kulturplatz Nino Gadient

Nino Gadient arbeitet als Moderator, Reporter und Produzent bei Schweizer Radio und Fernsehen SRF.

Seit 2022 steht er für die Sendung «Kulturplatz» vor der Kamera. Er beschäftigt sich besonders gerne mit Geschichten und Menschen aus den Bereichen Kunst, Gesellschaft und Literatur. Nino Gadient war Host des SRF-Kulturkanals auf Instagram, hat eine Langzeitdokumentation über die Schweizer Künstlerin Miriam Cahn und eine Doku-Serie über die Schweizer Diplomatie realisiert.

Der gebürtige Bündner mit Jahrgang 1984 absolvierte eine Banklehre, dann ein Studium an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK und schliesslich die Stage-Ausbildung bei SRF.

Er lebt in Zürich.

Kulturplatz ist nah bei den Menschen. Jede Woche tauchen wir in neue Lebenswelten ein. Ich darf Personen begegnen, die oft Humor und immer eine Haltung haben. Das ist sehr bereichernd.

