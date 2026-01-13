Adriana Altaras (*1960) ist Schauspielerin, Theater- und Opernregisseurin. In Zagreb geboren, wuchs sie in Italien und Deutschland auf. Sie hat Schauspiel in Berlin und New York studiert.

Altaras wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis.

Als Regisseurin hat sie beispielsweise an der Staatsoper Hannover und am Maxim-Gorki-Theater in Berlin gewirkt. Und auch als Autorin feierte und feiert Altaras grosse Erfolge. Mit ihrer Familiengeschichte «Titos Brille» und einem Memoir über ihre Tante («Besser allein als in schlechter Gesellschaft») sind ihr Bestseller gelungen.