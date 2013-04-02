Elke Heidenreich ist einem breiten Publikum als Schriftstellerin und Literaturkritikerin, sowie als Moderatorin zahlreicher Fernseh- und Hörfunksendungen bekannt.

Von 2003 bis 2008 moderierte sie die Sendung Lesen! im ZDF. Die Verfasserin von Kurzgeschichten, Erzählungen, Kinderbüchern, Opern-Libretti, die Sprecherin und Autorin von Hörspielen, Hör- und Drehbüchern und Herausgeberin u.a. von Opernliteratur erhielt für ihr vielseitiges Schaffen zahlreiche Auszeichnungen.

2024 erscheint von Elke Heidenreich das Buch «Altern», in dem sie persönlich über ein Thema schreibt, das alle betrifft.