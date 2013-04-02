 Zum Inhalt springen

Elke Heidenreich in dunkelrotem Pullover.
Legende: Moderierte 5 Jahre lang die Sendung «Lesen!» beim ZDF: Elke Heidenreich. SRF/Oscar Alessio

Literaturclub Elke Heidenreich

Elke Heidenreich ist einem breiten Publikum als Schriftstellerin und Literaturkritikerin, sowie als Moderatorin zahlreicher Fernseh- und Hörfunksendungen bekannt.

Von 2003 bis 2008 moderierte sie die Sendung Lesen! im ZDF. Die Verfasserin von Kurzgeschichten, Erzählungen, Kinderbüchern, Opern-Libretti, die Sprecherin und Autorin von Hörspielen, Hör- und Drehbüchern und Herausgeberin u.a. von Opernliteratur erhielt für ihr vielseitiges Schaffen zahlreiche Auszeichnungen.

2024 erscheint von Elke Heidenreich das Buch  «Altern», in dem sie persönlich über ein Thema schreibt, das alle betrifft.

Wenn man die Freude, Bücher zu lesen zum Beruf machen kann, ist das an sich schon grossartig. Aber noch besser ist, mit klugen Menschen über diese Bücher zu reden, sich gemeinsam zu freuen oder tüchtig zu streiten.
Autor: Elke Heidenreich

