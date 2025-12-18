Der Mitte-Politiker und Nationalrat Gerhard Pfister (*1962) stammt aus Zug. Er hat Germanistik und Philosophie in Freiburg studiert. Für seine Promotion an der Universität Basel befasste er sich intensiv mit den Werken des späteren Literaturnobelpreisträgers Peter Handke. Pfister hat mehrere Jahre als Lehrer für Deutsch und Philosophie gearbeitet, ehe sein politischer Aufstieg begann.

Auch während seiner langen Polit-Karriere ist seine Leidenschaft für Literatur nie erloschen: Pfister war und ist ein begeisterter Leser. Seit 2025 teilt er seine Leseeindrücke mit dem Publikum des «SRF-Literaturclub».