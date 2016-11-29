 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Rau Posiert lachend.
Legende: Milo Rau ist einer der wichtigsten Theatermacher der Gegenwart. Seine Inszenierungen erhalten international Beachtung. Copyright SRF / Oscar Alessio

Inhalt

Literaturclub Milo Rau

Teilen

Milo Rau (*1977) ist künstlerischer Leiter des IIPM – International Institute of Political Murder und seit 2023 Intendant der Wiener Festwochen. Seine Inszenierungen, Filme und theatralischen Schauprozesse erhalten international grosse Aufmerksamkeit. Seit 2002 veröffentlichte er über 50 Theaterstücke, Filme und Bücher.  Sein einflussreiches künstlerisches Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet u.a. dem Grossen Kulturpreis der Stadt St. Gallen und dem Schweizer Filmpreis. 2023 inszenierte er das Theaterstück «Antigone im Amazonas» und die Oper «Justice», die an seinen preisgekrönten Dokumentarfilm «Das Kongo-Tribunal» anknüpft.

Literatur und Sex, hat mir Philippe Djian mal gesagt, seien die einzigen Themen, über die sich zu reden lohnt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)