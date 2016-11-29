Milo Rau ist einer der wichtigsten Theatermacher der Gegenwart. Seine Inszenierungen erhalten international Beachtung.

Milo Rau (*1977) ist künstlerischer Leiter des IIPM – International Institute of Political Murder und seit 2023 Intendant der Wiener Festwochen. Seine Inszenierungen, Filme und theatralischen Schauprozesse erhalten international grosse Aufmerksamkeit. Seit 2002 veröffentlichte er über 50 Theaterstücke, Filme und Bücher. Sein einflussreiches künstlerisches Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet u.a. dem Grossen Kulturpreis der Stadt St. Gallen und dem Schweizer Filmpreis. 2023 inszenierte er das Theaterstück «Antigone im Amazonas» und die Oper «Justice», die an seinen preisgekrönten Dokumentarfilm «Das Kongo-Tribunal» anknüpft.