Philipp Tingler ist Schriftsteller und Philosoph. Die Liste seiner Veröffentlichungen umfasst neben Belletristik und Sachbüchern auch Essays und Reportagen für Zeitungen und Zeitschriften. Als Romantitel erschienen von ihm zuletzt „Schöne Seelen“ (2015) und „Rate, wer zum Essen bleibt“ (2019), beide bei Kein & Aber. Er ist als Literaturkritiker ausserdem zu sehen im SRF-Format „Steiner & Tingler“. Bekannt ist er ebenfalls als Kolumnist.

Literatur, egal von welcher Qualität, muss man so diskutieren, dass das Publikum gepackt und miteinbezogen wird. Das ist mir ein Anliegen. Und manchmal auch, um das Feuilleton ein bisschen aufzumischen.