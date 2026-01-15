Die Publizistin Samira El Ouassil (*1984) kam in München zur Welt. Sie hat Kommunikationswissenschaft sowie Germanistik studiert und eine Schauspielausbildung absolviert.

Bekannt wurde El Ouassil durch ihre scharfsinnigen Kolumnen, die unter anderem im Magazin «Der Spiegel» erscheinen, sowie durch Podcasts wie «Piratensender Powerplay». Auch als Sachbuch-Autorin ist El Ouassil tätig. Eines ihrer Werke, «Erzählende Affen», handelt davon, wie Geschichten und Narrative unser Denken, unsere Kultur und sogar die Politik prägen.