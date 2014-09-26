Thomas Strässle lehrt Neuere deutsche und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Zürich und leitet das transdisziplinäre Y Institut an der Hochschule der Künste Bern. Er war Jurymitglied des Schweizer Buchpreises. Als Präsident der Max Frisch-Stiftung an der ETH Zürich befasst er sich intensiv mit Fragen literarischer Nachlässe und hat zusammen mit Florian Schmidt-Gabain 2019 das Zentrum für künstlerische Nachlässe gegründet. Thomas Strässle ist Herausgeber posthum erschienener Max Frisch-Bände. Er fungierte als Mitherausgeber des Briefwechsels zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch unter dem Titel «Wir haben es nicht gut gemacht». 2023 erschienen seine Gespräche mit Bestseller-Autorin Carolin Emcke unter dem Titel «Für den Zweifel».

Der Literaturclub gibt ein wenig Übersicht im riesigen Neuerscheinungsmarkt. Und er darf ruhig auch auf Bücher hinweisen, die sonst vielleicht nicht die Aufmerksamkeit des breiten Publikums finden.