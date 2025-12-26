Wolfgang M. Schmitt (*1988) wuchs in der Nähe von Koblenz in Deutschland auf. Er hat Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Bereits während seines Studiums lancierte er den Youtube-Kanal «Die Filmanalyse», in dem er jede Woche populäre Filme bespricht. Später startete er den Wirtschafts-Podcast «Wohlstand für alle». 2020 kam der auf zehn Jahre angelegte Podcast «Die Neuen Zwanziger» hinzu; ein kritischer Blick auf Ereignisse, die unsere Zeit bestimmen.
Schmitt ist Co-Autor von zwei Büchern: Gemeinsam mit Ole Nymoen hat er das Kinderbuch «Die kleinen Holzdiebe» sowie das Sachbuch «Influencer. Die
Ideologie der Werbekörper» verfasst.
Ich lese nicht zuletzt deshalb, weil mich das, was man Wirklichkeit nennt, oft schrecklich langweilt. Wer liest, lebt intensiver.