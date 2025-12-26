Wolfgang M. Schmitt (*1988) wuchs in der Nähe von Koblenz in Deutschland auf. Er hat Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Bereits während seines Studiums lancierte er den Youtube-Kanal «Die Filmanalyse», in dem er jede Woche populäre Filme bespricht. Später startete er den Wirtschafts-Podcast «Wohlstand für alle». 2020 kam der auf zehn Jahre angelegte Podcast «Die Neuen Zwanziger» hinzu; ein kritischer Blick auf Ereignisse, die unsere Zeit bestimmen.

Schmitt ist Co-Autor von zwei Büchern: Gemeinsam mit Ole Nymoen hat er das Kinderbuch «Die kleinen Holzdiebe» sowie das Sachbuch «Influencer. Die

Ideologie der Werbekörper» verfasst.