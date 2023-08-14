Jennifer Khakshouri (* 1974) ist professionelle Literaturvermittlerin und in der Schweizer Literatur- und Kulturszene bestens vernetzt. Bereits von 2005 bis 2017 war sie für SRF tätig, als Redaktorin und Moderatorin für Radio SRF 2 Kultur. In den letzten Jahren war Jennifer Khakshouri als Audio-Journalistin in den Bereichen Wissenschaft und Kultur unterwegs und moderierte Gespräche/Lesungen mit nationalen und internationalen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Sie war Gastdozentin an der Universität Basel und wird im multimedialen Literaturteam von SRF Kultur ihr breites Literaturwissen für verschiedene Formate und Kanäle einbringen.