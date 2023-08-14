 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Laura de Weck schaut in die Kamera
Legende: Laura de Weck SRF

Inhalt

Moderation Laura de Weck

14.08.2023, 11:59

Teilen

Laura de Weck (* 1981) ist dem literaturaffinen Publikum seit 2019 als Teil der Kritikerinnenrunde des «Literaturclubs» bekannt. Ihre Theaterstücke, wie zum Beispiel «Lieblingsmenschen», werden weltweit aufgeführt. Ausserdem schrieb Laura de Weck Kolumnen (unter anderem bis 2023 für den «Tages-Anzeiger» und den «Bund»), die auch als Sammelband «Politik und Liebe machen» veröffentlicht wurden. Die Film- und Bühnenautorin hat für SRF Hörspiele und das Drehbuch zur Serie «Emma lügt» verfasst – aber auch im Zürcher «Tatort» war sie als Schauspielerin zu sehen.

Sprechen wir über Bücher, verraten wir auch immer etwas über unsere Emotionen, Sehnsüchte und Ängste. Aber auch darüber, wie wir in einer Gesellschaft leben wollen. Das macht das Gespräch über Literatur so interessant. Es ist intim und gleichzeitig öffentlich.
Autor: Laura de Weck

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)