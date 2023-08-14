Laura de Weck (* 1981) ist dem literaturaffinen Publikum seit 2019 als Teil der Kritikerinnenrunde des «Literaturclubs» bekannt. Ihre Theaterstücke, wie zum Beispiel «Lieblingsmenschen», werden weltweit aufgeführt. Ausserdem schrieb Laura de Weck Kolumnen (unter anderem bis 2023 für den «Tages-Anzeiger» und den «Bund»), die auch als Sammelband «Politik und Liebe machen» veröffentlicht wurden. Die Film- und Bühnenautorin hat für SRF Hörspiele und das Drehbuch zur Serie «Emma lügt» verfasst – aber auch im Zürcher «Tatort» war sie als Schauspielerin zu sehen.
Sprechen wir über Bücher, verraten wir auch immer etwas über unsere Emotionen, Sehnsüchte und Ängste. Aber auch darüber, wie wir in einer Gesellschaft leben wollen. Das macht das Gespräch über Literatur so interessant. Es ist intim und gleichzeitig öffentlich.