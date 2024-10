Per E-Mail teilen

Für die Aufzeichnungen vom 5. - 7. Nov. 2024 sowie am 14. Nov. 2024 in der Horse Shoe Braui in Oberarth sind alle Tickets vergeben.

Tickets für die Aufzeichnungven vom 5. - 7. Feb. in der Dreamfactory in Degersheim sind demnächst über diese Webseite erhältlich.