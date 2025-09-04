Wie funktioniert und entstand die Brailleschrift? Die «SRF Kids News» besuchen Milena (12) im Schulfach «Orientierung und Mobilität». Sie zeigt uns, wie sie die Punktschrift im Alltag nutzt. Zudem: Handyverbot an Schulen. Was halten die Schülerinnen und Schüler davon?

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge der «SRF Kids News» erscheint am 11. September und erklärt den Unterschied zwischen einer Waffenruhe und einem Waffenstillstand.