Badespass und Sonnenschutz - Sicher durch den Badisommer

Immer wieder ertrinken Kinder in offenen Gewässern. Kinderreporterin Hannah findet heraus, wie das Baden cool und sicher sein kann. Zudem erklären die «SRF Kids News», wie Sonnencreme funktioniert und was der Lichtschutzfaktor bedeutet. Und: Die 6. Klasse C aus Solothurn auf Schnitzeljagd.