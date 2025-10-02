Die Aktion #SayHi ist gestartet. Kinder tanzen gegen Mobbing und für Freundschaft. Die «SRF Kids News» möchten wissen: Wie können wir Mobbing stoppen? Im neuen Kinofilm «Die Schule der magischen Tiere» geht es ebenfalls um Mobbing. Kinderreporterin Sophie (13) befragt dazu zwei Kinostars.

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die «SRF Kids News» verabschieden sich in die Herbstpause. Die nächste Folge erscheint am 23. Oktober und ist unter anderem bei der Apfelernte dabei.