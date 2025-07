Welche Lehre passt zu mir? Die Berufsbilder von «SRF school» geben Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Berufswelt und die Ausbildung. Mit vertiefendem Unterrichtsmaterial.

Berufliche Orientierung hilft Jugendlichen, ihre Stärken und Interessen zu erkennen und fundierte Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Die Berufsbilder von «SRF school» unterstützen diesen Prozess. Die Videos geben authentische Einblicke in verschiedene Berufe und fördern die Auseinandersetzung mit der Berufswelt.

Berufsbilder im Unterricht

Jugendliche geben Einblicke in ihre Ausbildung

Hier geht es zu allen Berufsbildern.

Das Unterrichtsmaterial bietet zu den Berufsbildern vertiefende Inhalte, abgestimmt auf die individuellen Interessen:

Unterrichtsmaterial

Was genau heisst «duales Bildungssystem»? Wie läuft ein Bewerbungsprozess ab? Was beinhaltet ein Bewerbungsbrief? Mit Erklärvideos erfahren Schülerinnen und Schüler Spannendes rund um den Einstieg in die Berufswelt.

Videos rund um die Bewerbung

Unterrichtsmaterial zum Bewerbungsbrief

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21: Die Schülerinnen und Schüler … BO.2.1.b: … können sich selbstständig Informationen zu mindestens drei ausgewählten Berufen bzw. Ausbildungswegen in verschiedenen Berufsfeldern beschaffen (z.B. im Berufsinformationszentrum (BIZ), im Internet, an Berufsmessen, an Informationsveranstaltungen)

BO.2.1.c: … können Anforderungen und Tätigkeiten anhand von mindestens zwei ausgewählten Berufs- bzw. Ausbildungswegen aufzeigen und gegenüberstellen. Stufe: Sek I, Sek II Fächer: Berufliche Orientierung Stichwörter: Lehrstelle, Lehrwerkstätte, Erstausbildung, berufliche Grundbildung, Arbeitswelt, Berufswahl, Ausbildung, duales Bildungssystem, Personentransport, Gütertransport, Zug, Bus, Tram, Schiff, Personalplanung, Einsatzplanung, Rotations- und Wartungspläne, Sondertransporte, Planung, Betriebsablauf, Kommunikation, Kundeninformation, Störungen, Fremdsprachen, vernetztes Denken, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Organisationsfähigkeit, Teamfähigkeit Bildquelle Teaserbild: Keystone/Stefan Bohrer

