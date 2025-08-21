Was passiert in einer Fledermaus-Auffangstation und wie funktioniert die Echo-Ortung? Die Reporterin Ronja (11) besucht die jungen und verletzten Tiere. Die SRF Kids News sind diese Woche in den Schweizer Zoos unterwegs und zeigen zudem: Wie füttern diese ihre Tiere artgerecht?

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Hinweise für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21: MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).



Didaktischer Hinweis zur Folge: Zwischen Minute 02:00 und 04:40 ist ein totes Reh zu sehen, wie es verfüttert wird. Wir empfehlen Lehrpersonen die Folge zur Vorbereitung zu sichten und die Schüler: innen ggf. auf den Inhalt vorzubereiten.

Die nächste Folge der «SRF Kids News» erscheint am 28. August 2025 und dreht sich um Notfallstation im Kinderspital. Im Fokus steht die Triage. Wie entscheiden Ärzte und Ärztinnen in der Notaufnahme, wer zuerst behandelt wird?