Die Gameshow «SRF Kids – Next Level» ist mit einer neuen Staffel zurück und verwandelt das Schulhaus in Dallenwill in einen riesigen Spielplatz. Dieses Mal treten die 5. Klasse aus Dallenwil (NW), die 6. Klasse aus Sachseln (OW) und die 5. Klasse aus der Stadt Luzern an.

Legende: Moderiert wird die Show von Anna Zöllig, die mit viel Enthusiasmus durch die spannenden Spiele führt. SRF

Die dritte Staffel von «SRF Kids – Next Level» startet actionreich: Eier fliegen, Teppiche schweben, und beim «Fiesen Quiz» rauchen die Köpfe – welche Klasse meistert die Challenges am besten und holt sich den Sieg?

Alle weiteren Folgen der dritten Staffel: