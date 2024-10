Digital mobben - Was tun gegen Cybermobbing?

Ständiges Ärgern und ausgeschlossen werden. Mobbing ist im Internet besonders schlimm. Wer ist betroffen und was hilft gegen Cybermobbing? Ausserdem in den «SRF Kids News» mit dem neuen Moderator Sandro Morof: Wie Rapper sich gegen Mobbing einsetzen und was beim Videodreh von #SayHi los war.