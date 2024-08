Per E-Mail teilen

Legende: Wahr oder nicht? Eine Schulklasse übt im Erlebniszug den kritischen Umgang mit Medien. Keystone/Michael Buholzer

Fake oder Fakt? In einer schnelllebigen Welt ist es immer schwieriger, zwischen glaubwürdigen Informationen und Falschnachrichten zu unterscheiden. Schulklassen haben nun die Möglichkeit, im SBB Schul- und Erlebniszug spielerisch zu lernen, wie man Fake News erkennt. In Zusammenarbeit mit der SRG ist ein neuer interaktiver Lernort entstanden, der sich auf die Stärkung der Medienkompetenz konzentriert.

Interaktives Lernerlebnis

Der Rundgang beginnt mit der Erstellung eines Klassenfotos. Die Jugendlichen reflektieren dabei, was im wirklichen Leben mit dem Bild passieren könnte: Wird es im Internet geteilt? Welche Folgen könnte das haben? Zusätzlich berichten SRF-Journalistinnen und -Journalisten von ihren täglichen Entscheidungen und den Herausforderungen, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. In einem der Wagen werden bewusst falsche und richtige Meldungen präsentiert. Die Schülerinnen und Schüler haben nur begrenzte Zeit, um zu entscheiden, welche Nachrichten «fake» sind. Auch die Themen Beleidigungen und Betrug sind Teil der interaktiven Lernstationen.

«Der SBB Schul- und Erlebniszug ist ein einzigartiges Bildungsangebot für den öffentlichen Verkehr. Mit der neuen Zusammenarbeit tragen die SRG und die SBB dazu bei, die Medienkompetenz von jungen Menschen zu fördern», sagte SBB CEO Vincent Ducrot bei der Einführung des neuen Moduls «Fake News».

Bildungsangebot auf Schienen

An 12 bis 15 Standorten pro Jahr bietet der Erlebniszug der SBB verschiedene interaktive Stationen in Deutsch, Französisch und Italienisch an. Das Lernangebot auf Schienen beinhaltet nun neu zu den Modulen Sicherheit, Nachhaltigkeit, Mobilität und Berufswahl auch einen Extrawagon zum Thema Medienkompetenz. Der Besuch ist für Lehrkräfte und Schulklassen kostenlos und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Hier erfahren Sie mehr und können sich mit Ihrer Schulklasse anmelden.