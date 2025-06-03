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Filmpreise für schlaue Füchse LernFilm Festival 2026

Es ist soweit: Das LernFilm Festival prämiert die Gewinnerfilme 2026. Welche Schülerinnen und Schüler machen das Rennen um den besten Lernfilm?

03.06.2025, 08:35

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Menschen sitzen und stehen in einem bunt beleuchteten Studio mit Kameras.
Legende: Film und Fuchs ab für das LernFilm Festival 2026! Nick Stalder / LerNetz AG

Sprechende Stinkesocken, entführte Kaiser und Spinnenalarm: Im LernFilm Festival ist von Comedy bis Drama alles dabei. Host Raphael Labhart ist gespannt wie der Festival-Fuchs: Welche Filme schaffen es in die Sendung?

TV-Ausstrahlung LernFilm Festival 2026

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Samstag, 13. Juni 2026, 10:15 Uhr auf SRF 1

Kreativität trifft Wissen

Die jungen Filmschaffenden wählen Thema und Stil frei. Ob Stop-Motion, Legetechnik, Realfilm oder Computeranimation: Erlaubt ist, was Wissen verständlich und kreativ vermittelt. Eine Fachjury wählt die besten Beiträge aus. Keine leichte Aufgabe!

Ein Lernfilm muss nicht zwingend aufwändig produziert sein. Wichtig ist, dass wir die Begeisterung für das Thema spüren.
Autor: Fredi Althaus LernFilm Festival

Durch die Award-Show führt Lernfilmfan und Moderator Raphael Labhart, der kleine und grosse Gäste im Studio empfängt und die Preise in den verschiedenen Alterskategorien verleiht.

Eindrücke aus dem LernFilm Festival 2026

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 12. Wer hat alles einen Lernfilm eingereicht? Bildquelle: SRF.
    Kinder mit erhobenen Händen in einem Fernsehstudio.
  • Bild 2 von 12. Fast alle im Publikum haben mitgemacht beim LernFilm Festival 2026. Bildquelle: SRF.
    Menschen sitzen in einem Auditorium und heben die Hand, während vorne eine Präsentation stattfindet.
  • Bild 3 von 12. Raphael Labhart präsentiert die Gewinnerfilme von Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Schweiz. Bildquelle: SRF.
    Person in roter Jacke steht in Fernsehstudio neben Tisch mit Dekoration.
  • Bild 4 von 12. Die Kinder erzählen von ihren Lernfilmen... Bildquelle: SRF.
    Mehrere Kinder in einem Publikum, ein Mikrofon ist sichtbar.
  • Bild 5 von 12. ...und unterstützen Raphael Labhart im Studio. Bildquelle: SRF.
    Ein Moderator mit Mikrofon spricht mit einem Jungen; ein Mädchen ist im Hintergrund sichtbar.
  • Bild 6 von 12. Kinderreporterin Rina will herausfinden: Wie entscheidet die Jury? Bildquelle: SRF.
    Mädchen in weissem Pullover hält goldene Skulptur vor Schild.
  • Bild 7 von 12. Schüler setzen Unterrichtsstoff kreativ um. Bildquelle: LernFilm Festival.
    Drei Personen in einem Pappboot mit Kostümen. Wand im Hintergrund ist blau mit Tiermotiven.
  • Bild 8 von 12. Wie funktioniert Bauchreden? Matteo gibt Tipps. Bildquelle: LernFilm Festival.
    Ein Kind sitzt am Tisch und hält ein Sockenpuppen-Tier.
  • Bild 9 von 12. Unterschiedlichste Techniken kommen bei den Lernfilmen zum Einsatz. Bildquelle: LernFilm Festival.
    Gezeichnetes Bild eines Astronauten in einem Segelboot im Weltraum.
  • Bild 10 von 12. Die Gäste des LernFilm Festivals machen sich im Studio bereit für das Gespräch. Bildquelle: Nick Stalder / LerNetz AG.
    Vier Personen an einem runden Tisch in einem Fernsehstudio.
  • Bild 11 von 12. Eine grosse Überraschung gibt es für die Schüler Roam und Liam, die von ihrem Lehrer ins Studio gelockt werden. Bildquelle: Nick Stalder / LerNetz AG.
    Moderator gibt Mikrofon an jungen Jungen auf der Bühne weiter, zwei weitere Personen stehen daneben.
  • Bild 12 von 12. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen beim LernFilm Festival 2026! Bildquelle: SRF.
    Gruppe von Kindern und einem Erwachsenen neben einem Popcornstand, alle lächeln und winken.
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Schülerinnen und Schüler berichten von ihren Lernfilmen und die Kinderreporterin Rina besucht die Jury bei ihrer Arbeit.

Wer beim LernFilm Festival gewinnen will, muss wirklich ein schlauer Fuchs sein.
Autor: Rina (9) Als SRF Kids Kinderreporterin auf Besuch bei der Jury

Zwei Buben im Publikum sind plötzlich ganz überrumpelt, als Raphael Labhart sie auf die Bühne bittet. Welche grosse Überraschung hat er für Roam und Liam parat?

Jährliches LernFilm Festival

Das LernFilm Festival ist von LerNetz initiiert und zeichnet die besten Lernfilme der Schweiz aus. Schülerinnen und Schüler treten dabei in den Kategorien Primar I, Primar II, Sek I, Sek II und Sonderpreis an. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Die Gewinnerfilme sind von einer Fachjury ausgewählt und werden in der Award-Show gewürdigt.

Alle prämierten Filme stehen im Anschluss an die Sendung hier bereit zum Nachschauen.

Weitere Informationen zum LernFilm Festival

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SRF school, 13.06.2025, SRF 1 ; 

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