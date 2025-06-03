Es ist soweit: Das LernFilm Festival prämiert die Gewinnerfilme 2026. Welche Schülerinnen und Schüler machen das Rennen um den besten Lernfilm?

Film und Fuchs ab für das LernFilm Festival 2026!

Sprechende Stinkesocken, entführte Kaiser und Spinnenalarm: Im LernFilm Festival ist von Comedy bis Drama alles dabei. Host Raphael Labhart ist gespannt wie der Festival-Fuchs: Welche Filme schaffen es in die Sendung?

TV-Ausstrahlung LernFilm Festival 2026 Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 13. Juni 2026, 10:15 Uhr auf SRF 1

Kreativität trifft Wissen

Die jungen Filmschaffenden wählen Thema und Stil frei. Ob Stop-Motion, Legetechnik, Realfilm oder Computeranimation: Erlaubt ist, was Wissen verständlich und kreativ vermittelt. Eine Fachjury wählt die besten Beiträge aus. Keine leichte Aufgabe!

Ein Lernfilm muss nicht zwingend aufwändig produziert sein. Wichtig ist, dass wir die Begeisterung für das Thema spüren.

Durch die Award-Show führt Lernfilmfan und Moderator Raphael Labhart, der kleine und grosse Gäste im Studio empfängt und die Preise in den verschiedenen Alterskategorien verleiht.

Eindrücke aus dem LernFilm Festival 2026

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. Wer hat alles einen Lernfilm eingereicht? Bildquelle: SRF. 1 / 12 Legende: Wer hat alles einen Lernfilm eingereicht? SRF

Bild 2 von 12. Fast alle im Publikum haben mitgemacht beim LernFilm Festival 2026. Bildquelle: SRF. 2 / 12 Legende: Fast alle im Publikum haben mitgemacht beim LernFilm Festival 2026. SRF

Bild 3 von 12. Raphael Labhart präsentiert die Gewinnerfilme von Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Schweiz. Bildquelle: SRF. 3 / 12 Legende: Raphael Labhart präsentiert die Gewinnerfilme von Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Schweiz. SRF

Bild 4 von 12. Die Kinder erzählen von ihren Lernfilmen... Bildquelle: SRF. 4 / 12 Legende: Die Kinder erzählen von ihren Lernfilmen... SRF

Bild 5 von 12. ...und unterstützen Raphael Labhart im Studio. Bildquelle: SRF. 5 / 12 Legende: ...und unterstützen Raphael Labhart im Studio. SRF

Bild 6 von 12. Kinderreporterin Rina will herausfinden: Wie entscheidet die Jury? Bildquelle: SRF. 6 / 12 Legende: Kinderreporterin Rina will herausfinden: Wie entscheidet die Jury? SRF

Bild 7 von 12. Schüler setzen Unterrichtsstoff kreativ um. Bildquelle: LernFilm Festival. 7 / 12 Legende: Schüler setzen Unterrichtsstoff kreativ um. LernFilm Festival

Bild 8 von 12. Wie funktioniert Bauchreden? Matteo gibt Tipps. Bildquelle: LernFilm Festival. 8 / 12 Legende: Wie funktioniert Bauchreden? Matteo gibt Tipps. LernFilm Festival

Bild 9 von 12. Unterschiedlichste Techniken kommen bei den Lernfilmen zum Einsatz. Bildquelle: LernFilm Festival. 9 / 12 Legende: Unterschiedlichste Techniken kommen bei den Lernfilmen zum Einsatz. LernFilm Festival

Bild 10 von 12. Die Gäste des LernFilm Festivals machen sich im Studio bereit für das Gespräch. Bildquelle: Nick Stalder / LerNetz AG. 10 / 12 Legende: Die Gäste des LernFilm Festivals machen sich im Studio bereit für das Gespräch. Nick Stalder / LerNetz AG

Bild 11 von 12. Eine grosse Überraschung gibt es für die Schüler Roam und Liam, die von ihrem Lehrer ins Studio gelockt werden. Bildquelle: Nick Stalder / LerNetz AG. 11 / 12 Legende: Eine grosse Überraschung gibt es für die Schüler Roam und Liam, die von ihrem Lehrer ins Studio gelockt werden. Nick Stalder / LerNetz AG

Bild 12 von 12. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen beim LernFilm Festival 2026! Bildquelle: SRF. 12 / 12 Legende: Vielen Dank an alle fürs Mitmachen beim LernFilm Festival 2026! SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Schülerinnen und Schüler berichten von ihren Lernfilmen und die Kinderreporterin Rina besucht die Jury bei ihrer Arbeit.

Wer beim LernFilm Festival gewinnen will, muss wirklich ein schlauer Fuchs sein.

Zwei Buben im Publikum sind plötzlich ganz überrumpelt, als Raphael Labhart sie auf die Bühne bittet. Welche grosse Überraschung hat er für Roam und Liam parat?

Jährliches LernFilm Festival

Das LernFilm Festival ist von LerNetz initiiert und zeichnet die besten Lernfilme der Schweiz aus. Schülerinnen und Schüler treten dabei in den Kategorien Primar I, Primar II, Sek I, Sek II und Sonderpreis an. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Die Gewinnerfilme sind von einer Fachjury ausgewählt und werden in der Award-Show gewürdigt.

Alle prämierten Filme stehen im Anschluss an die Sendung hier bereit zum Nachschauen.

Weitere Informationen zum LernFilm Festival

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