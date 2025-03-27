Der Einschlaf-Podcast für Kinder mit neuen Folgen und Unterrichtsmaterial.

Schlummerland ist ein Hörspiel, bei dem Kinder zur Ruhe kommen. Beruhigende Geschichten kombiniert mit sanften Klängen und kleinen Achtsamkeits- und Atemübungen hinterlassen ein Gefühl von Geborgenheit und Entspannung. Die Folgen sind in Schweizerdeutsch und eignen sich nicht nur als Einschlaf-Podcast, sondern auch für Entspannung und Anregung der Fantasie im Unterricht.

Der Podcast «Schlummerland» funktioniert nicht nur abends, sondern hilft auch tagsüber, wenn Ruhe und Entspannung willkommen sind.

Die Geschichten über die flauschigen Fantasiewesen Muns geben Gedankenanstösse zu Themen wie Mut, Freundschaft oder Vertrauen. SRF Kids-Redaktorin und Yogalehrerin Dania Sulzer hat die Geschichten geschrieben und vertont. Sie sagt: «Der Podcast «Schlummerland» funktioniert nicht nur abends, sondern hilft auch tagsüber, wenn Ruhe und Entspannung willkommen sind.»

Reinhören ins «Schlummerland»

Alle Geschichten von «Schlummerland» gibt es hier zum Streamen und gratis Herunterladen, zu finden ebenfalls auf Spotify, Apple Music und überall, wo es Podcasts gibt.

Unterrichtsmaterial

Das Dossier bietet Lehrpersonen eine Sammlung an Ideen und Aufgaben rund um Ruhephasen, Achtsamkeitsübungen und Themenarbeit zu Gefühlen. Die Aufgaben sind flexibel einsetzbar und jeweils mit einer passenden Schlummerland-Folge verlinkt. Das Unterrichtsmaterial ist für den Zyklus 1 (Kindergarten bis ca. 3. Klasse) gedacht. Einzelne Aufgaben zur Selbstregulierung und Achtsamkeit lassen sich jedoch auch gut auf den Zyklus 2 adaptieren. Die Unterlagen erstellen Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit SRF school.