Fadrina, Laurin und Pepapu in der Welt der Gefühle

Welche Gefühle gibt es und wie gehen Kinder damit um? Was macht mich traurig, glücklich oder wütend? Die Geschichten von Fadrina, Laurin und Pepapu helfen Kindern, Gefühle zu verstehen.

Manchmal sind wir sehr glücklich und zufrieden, manchmal läuft es nicht so gut für uns. Die mehrteilige Serie «Meine Gefühle» erzählt alltägliche Geschichten von Fadrina, Laurin und Pepapu. Sie thematisieren dabei auf spielerische und einfache Weise verschiedene Gefühle. Die Folgen sind für Kinder ab 5 Jahren und eignen sich besonders auf Stufe Zyklus I.

Gefühle verstehen

Wie geht es dir heute? Eine einfache Frage mit einer manchmal nicht ganz so einfachen Antwort. Bin ich zufrieden? Oder aufgeregt? Vielleicht traurig? Alle Menschen fühlen etwas. Wir sehen dies an Gesichtsausdrücken oder Reaktionen bei anderen. Ob Freude, Traurigkeit, Wut oder Unsicherheit – es gibt viele verschiedene Gefühle in uns. Die Geschichten von Fadrina, Laurin und Pepapu helfen Kindern, Gefühle bei sich und anderen kennenzulernen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

Die sechsteilige Reihe ist auch im Original auf Romanisch unter «Mes sentiments» bei RTR zu sehen.