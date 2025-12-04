Wie kommt es zu einem Bergsturz? Die «SRF Kids News» werfen einen Blick auf Brienz. Geologen rechnen bald mit weiteren Felsabbrüchen. Wie geht es mit dem Dorf weiter? Ausserdem ist eine Klasse aus Brunnen im Einkaufscenter unterwegs. Wie viel Geld geben die Menschen für Weihnachtsgeschenke aus?

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Neu: Unterrichtseinstieg mit dem Bild der Woche Box aufklappen Box zuklappen Neu bieten wir zu den «SRF Kids News» ein passendes Bild der Woche an.

Wofür eignet sich das Material und was ist das Ziel? Einstieg vor dem Schauen der «SRF Kids News»: Das Bild dient als Impuls, um Neugier zu wecken und das Thema einzuleiten.

Das Bild dient als Impuls, um Neugier zu wecken und das Thema einzuleiten. Nachrichtenkompetenz fördern: Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie bereits aus den Nachrichten wissen und ordnen das Bild ein.

Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie bereits aus den Nachrichten wissen und ordnen das Bild ein. Diskussion anregen: Gemeinsam über aktuelle Ereignisse sprechen, weiterdenken und bei Bedarf recherchieren.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Adventszeit ist Kerzenzeit. Die nächste Folge erscheint am 11. Dezember und besucht die Feuerwehr. Wie können Brände gelöscht werden?