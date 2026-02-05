 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Gefahren im Winter Wie sicher sind gefrorene Seen?

Wie gefährlich sind gefrorene Seen wirklich? Die «SRF Kids News» machen den Test und landen in den Händen der Feuerwehr. Dazu die 5 wichtigsten Eis-Regeln. Ausserdem: ein Blick hinter die Kulissen mit Jungschauspieler Mael aus «Mein Freund Barry».

Autor: 

05.02.2026, 16:05

Teilen

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21

Box aufklappen Box zuklappen

MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

In der nächsten Sendung am 12. Februar 2026 erklären die «SRF Kids News» wer und was die «ICE» in den USA ist und warum so viele darüber sprechen.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)