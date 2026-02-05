Wie gefährlich sind gefrorene Seen wirklich? Die «SRF Kids News» machen den Test und landen in den Händen der Feuerwehr. Dazu die 5 wichtigsten Eis-Regeln. Ausserdem: ein Blick hinter die Kulissen mit Jungschauspieler Mael aus «Mein Freund Barry».

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





In der nächsten Sendung am 12. Februar 2026 erklären die «SRF Kids News» wer und was die «ICE» in den USA ist und warum so viele darüber sprechen.