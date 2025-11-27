Am 3. Dezember ist Tag der Menschen mit Behinderung. Wie begegnen wir einander respektvoll? Lena (9) klärt über den Umgang mit dem Wort «behindert» auf. Die «SRF Kids News» besuchen auch Schauspieler Remo. Ausserdem: Advent, Advent… nun geht’s los mit dem Hörspiel-Adventskalender.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge erscheint am 04. Dezember mit einem Update zu Brienz. Es kam erneut zu Felsabbrüchen. Geologen rechnen bald mit einem weiteren Bergsturz. Wie geht es mit dem Dorf weiter und warum rutscht der Berg überhaupt?