Grosse Entdecker – Jean-François de La Pérouse vom 01.12.2024

König Ludwig XVI. berief den Seefahrer und Geografen Jean-François de Galaup, Graf von Lapérouse an die Spitze seiner Expedition. Eine hochkarätige Truppe von Wissenschaftlern stach am 1. August 1785 in See. Ihr Auftrag war die genaue Erforschung des Pazifiks und der dortigen Handelsmöglichkeiten.

