Die Erdkruste besteht aus tektonischen Platten, die stets in Bewegung sind. Verhaken sich diese Platten, löst dies ein Erdbeben aus. Raphi erklärt in dieser «Clip und klar!»- Folge, wie genau das abläuft, was ein Epizentrum ist und wie man sich verhalten soll, wenn die Erde bebt.

06:31 Video Wie Erdbeben entstehen Aus SRF Kids – Clip und klar! vom 17.04.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 31 Sekunden.

Wer wissen möchte, wie Erdbeben entstehen, muss den Aufbau unseres Planeten anschauen. Die oberste Schicht der Erdkugel, die Erdkruste, besteht aus sieben riesigen und zahlreichen kleineren Erdplatten. Diese Platten – auch tektonische Platten genannt – sind stets in Bewegung.

Jedes Jahr verschieben sie sich langsam um wenige Zentimeter. Dabei können sie sich ineinander verhaken. Und wenn das passiert, entsteht am Rand der Erdplatten ein grosser Druck. Wird dieser Druck zu hoch, lösen sich die Platten plötzlich mit einem gewaltigen Ruck voneinander. Und dann bebt die Erde.

Erdbeben können zerstörerisch und tödlich sein. Je nachdem kommen zehntausende Menschen ums Leben, oder sogar noch mehr. Dass diese Naturgewalt so gefährlich ist, liegt auch daran, dass Erbeben nie vorausgesagt werden können, so wie das zum Beispiel bei einem starken Sturm möglich ist.

Wie verhält man sich, wenn die Erde bebt? Was ist ein Epizentrum? Und wann hat die Erde in der Schweiz zum letzten Mal so richtig gebebt? Das alles erklärt Raphi in dieser Folge von «Clip und klar!».

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler … NMG.4.4.2d: …können eigene Vorstellungen und Erfahrungen mit Informationen und Berichten zu Naturereignissen in Verbindung bringen und daraus Merkmale und Prozesse bei Naturereignissen erkennen und benennen (Überschwemmungen, Lawinen, Sturmwetter, Veränderungen durch Naturereignisse früher und heute).

NMG.4.4.2e: …können Schutz- und Verhaltensregeln im Zusammenhang mit Naturereignissen einordnen, einschätzen und in entsprechenden Situationen anwenden (Verhaltensregeln bei Gewittern, beim Baden, Skifahren, unterwegs in den Bergen).

NMG.4.5e: …können Phänomene zu Erde, Mond, Planeten, Sonne und Sterne auf einfache Modelle übertragen und dabei Merkmale und Zusammenhänge zu Bewegungen sowie räumlichen und zeitlichen Situationen beschreiben, erklären und verknüpfen (Modelle: Bewegungen der Erde, Erde im Sonnensystem, Dimensionen des Universums). Fächer: NMG Stufe: PS Stichwörter: Erdkruste, Tektonische Platten, Epizentrum, Warnsystem, Naturgewalt, Chile, Sicherheitstipps, Erdbebenschäden, Gebäude Produktion: SRF school 2024. VOD: Unbegrenzt.