Die 26-teilige Reihe «Helveticus» ist im Rahmen des SRG-weiten Themenmonats «Die Schweizer» im Herbst 2013 entstanden. Das Programm ist primär an Kinder zwischen vier und sechs Jahren gerichtet. Allerdings sind die Beiträge auch für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene spannend und unterhaltsam.

Unterrichtsmaterial zur Reihe

Erzählt werden die Abenteuer von Helveticus und seiner Familie über einen Zeitraum von 5000 Jahren: Die Schweiz, wie sie früher war, bekannte Schweizer Persönlichkeiten und die Gründungsmythen. Jede Episode ist wie eine Erzählung aufgebaut und so konzipiert, dass ein vierjähriges Kind sie verstehen kann.

In den Beiträgen vermischen sich Realität und Erzählung. Es kann also nicht davon ausgegangen werden, dass sämtliche Geschichten historisch Tatsachen entsprechen, zumal es sich teilweise um Mythen und Legenden handelt.

Französischunterricht mit dem iPad

Zur Reihe «Helveticus» bietet «SRF mySchool» kostenlose iBooks für den Unterricht an. Mit diesen können sich die Schülerinnen und Schüler individuell und interaktiv mit der Schweizer Geschichte auseinandersetzen – und ihr Französisch-Vokabular erweitern. Alle Folgen sind auch auf Französisch abspielbar und hier zu finden.

iBooks zum Download

Hinweis zum Download: Mit einem Klick auf den jeweiligen Link laden Sie die rund 100 MB grossen iBooks herunter. Je nach Internetverbindung kann es einige Minuten dauern, bis eine Meldung erscheint. Für den Download empfehlen wir den Safari-Browser.

Mit einem Wisch arbeiten sich die Lernenden durch den Filmtext, in dem schwierige Wörter erklärt werden, lösen Überprüfungsaufgaben und sehen sich einzelne Sequenzen an, bevor sie sich an den ganzen Film wagen. Auch die guten alten Lernkärtchen fehlen nicht – diesmal aber in elektronischer Form.