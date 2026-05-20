Wie objektiv ist Geschichte? Die Serie «Blast the Past» zeigt, dass Geschichte oft eine Frage der Perspektive ist – und das bis heute. Welche Wahrheit ist die richtige?

Geschichte begegnet uns überall: in Schulbüchern, Filmen, auf Social Media oder am Familientisch. Oft klingt es so, als wäre sie klar und eindeutig: «So war es früher». Doch Geschichte ist oft mehr als eine Sammlung von Fakten.

Welches Schulbuch erzählt Geschichte richtig?

Was wir über die Vergangenheit wissen, entsteht durch Forschung, Erinnerungen, politische Interessen oder Medien. Unterschiedliche Menschen erzählen Geschichte unterschiedlich – je nachdem, woher sie kommen und was ihnen wichtig ist. Daraus entstehen Erzählungen, die erklären, wie die Welt funktioniert. Sie beeinflussen, wie wir denken, urteilen und handeln. Kennen wir die ganze Wahrheit oder eben nur einen Teil davon?

Die Dokuserie Blast the Past zeigt: Es gibt selten nur eine richtige Version der Vergangenheit. Jede Folge stellt ein Thema des 20. Jahrhunderts aus zwei gegensätzlichen Blickwinkeln dar. So geht es zum Beispiel um die Frage, ob Atomkraft Zukunft oder Gefahr ist. Gerade in den Anfängen der Atomkraftwerke stehen viele Menschen dieser Energie sehr positiv gegenüber.

Kathedralen und Schlösser der Neuzeit

Zum Beispiel in Frankreich sind die Menschen Anfangs der 1970er Jahren stolz auf ihre Atomkraft und die Presse feiert die französischen Kernkraftwerke als «Kathedralen und Schlösser der Neuzeit».

Ende der 70er Jahre rückt dann der anfallende Atommüll in den Fokus. Grosse Proteste gegen geplante Atomkraftwerke und Atommüll-Endlager formierten sich, zum Beispiel in Westdeutschland. 1979 heizte ein Störfall an einem AKW in den USA die Demonstrationen noch zusätzlich an: In der Bundesrepublik Deutschland entsteht die weltweit grösste Anti-AKW-Bewegung. Das Thema spaltet auch heute noch die Welt. Aus der Atomenergie aussteigen oder neue Kernkraftwerke bauen?

Lernen, Geschichte zu hinterfragen

Für den Unterricht bietet die Dokuserie Anstoss zur Diskussion. «Blast the Past» macht deutlich, dass Geschichte kein fixes Wissen ist, sondern ein Streit um Deutung. Sie fördert kritisches Denken, Perspektivwechsel und einen bewussten Umgang mit Medien. Denn: Geschichte ist nie neutral und genau deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen.