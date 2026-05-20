Geschichte begegnet uns überall: in Schulbüchern, Filmen, auf Social Media oder am Familientisch. Oft klingt es so, als wäre sie klar und eindeutig: «So war es früher». Doch Geschichte ist oft mehr als eine Sammlung von Fakten.
Welches Schulbuch erzählt Geschichte richtig?
Was wir über die Vergangenheit wissen, entsteht durch Forschung, Erinnerungen, politische Interessen oder Medien. Unterschiedliche Menschen erzählen Geschichte unterschiedlich – je nachdem, woher sie kommen und was ihnen wichtig ist. Daraus entstehen Erzählungen, die erklären, wie die Welt funktioniert. Sie beeinflussen, wie wir denken, urteilen und handeln. Kennen wir die ganze Wahrheit oder eben nur einen Teil davon?
Die Dokuserie Blast the Past zeigt: Es gibt selten nur eine richtige Version der Vergangenheit. Jede Folge stellt ein Thema des 20. Jahrhunderts aus zwei gegensätzlichen Blickwinkeln dar. So geht es zum Beispiel um die Frage, ob Atomkraft Zukunft oder Gefahr ist. Gerade in den Anfängen der Atomkraftwerke stehen viele Menschen dieser Energie sehr positiv gegenüber.
Kathedralen und Schlösser der Neuzeit
Zum Beispiel in Frankreich sind die Menschen Anfangs der 1970er Jahren stolz auf ihre Atomkraft und die Presse feiert die französischen Kernkraftwerke als «Kathedralen und Schlösser der Neuzeit».
Ende der 70er Jahre rückt dann der anfallende Atommüll in den Fokus. Grosse Proteste gegen geplante Atomkraftwerke und Atommüll-Endlager formierten sich, zum Beispiel in Westdeutschland. 1979 heizte ein Störfall an einem AKW in den USA die Demonstrationen noch zusätzlich an: In der Bundesrepublik Deutschland entsteht die weltweit grösste Anti-AKW-Bewegung. Das Thema spaltet auch heute noch die Welt. Aus der Atomenergie aussteigen oder neue Kernkraftwerke bauen?
Lernen, Geschichte zu hinterfragen
Für den Unterricht bietet die Dokuserie Anstoss zur Diskussion. «Blast the Past» macht deutlich, dass Geschichte kein fixes Wissen ist, sondern ein Streit um Deutung. Sie fördert kritisches Denken, Perspektivwechsel und einen bewussten Umgang mit Medien. Denn: Geschichte ist nie neutral und genau deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen.
Informationen für Lehrpersonen
Die Schülerinnen und Schüler …
- Deutsch 1c: …können Gesprächen folgen und ihre Aufmerksamkeit zeigen.
- Deutsch 3.c.1.e: ...können ihre Gedanken im Gespräch einbringen, im Austausch verdeutlichen und ihre Meinung mit einem Argument unterstützen.
- ERG 1.2: …können philosophische Fragen stellen und über sie nachdenken.
- ERG 4.5: …können Weltsichten und Weltdeutungen reflektieren.
- Überfachliche Kompetenzen: …können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen
Stufe: Sek I, Sek II
Fächer: Deutsch / ERG / Überfachliche Kompetenzen
Stichwörter: Geschichte, Vergangenheit, verschiedene Meinungen, Perspektiven, Diskussion, Reflexion, Zuhören, Austausch, Prozess, Erinnerung
Produktion: LOOKSfilm
VOD: 30.04.2029