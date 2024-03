Video

Die Revolution (7/8) vom 08.03.2024

Ein zehnjähriger Junge verliert im Krieg seine Eltern. Das Einzige, was ihm bleibt, ist sein Glaube an die Macht des zaristischen Russlands. Er findet Zuflucht in der russischen Armee und kommt an die Ostfront. Doch auch dort findet er keinen Halt und muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.

