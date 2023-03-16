Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler...
NMG.9.2.b ...können alte und moderne Dinge vergleichen. Was ist gleich? Was ist anders? (z.B. Werkzeuge, Kleider, Essen).
NMG.9.2.e ...können früher und heute vergleichen. Was ist gleich geblieben? Was hat sich geändert? (z.B. kindliche Lebenswelten, Wohnen, Feuer machen in der Altsteinzeit, Geschlechterverhältnisse).
NMG.9.3.d ...können sich aus Geschichten, Erzählungen, Bildern ein Bild über eine vergangene Kultur machen (z.B. China, Altes Ägypten, Römisches Imperium).
Stufe: Primarstufe
Fächer: NMG
Stichwörter: Geschichte, Geschichtsunterricht, Sachkunde, Epoche, Burgen, Ritter, Turniere, Hierarchie, Adlige, Bauern, Hofnarr, Alchemie, Pest, Wikinger, Handel, Minnesänger, Troubadoure, Bankette, Feste, Mythen, Legenden, Hygiene, Zeitmessung.
Produktionsjahr: 2019.
VOD: Bis 30.11.28