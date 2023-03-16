Wie wurden Burgen verteidigt? Worüber sangen Minnesänger? Von der höfischen Liebe bis zum Bau von gigantischen Kathedralen: Diese Zeichentrickserie erklärt auf humorvolle und lehrreiche Weise, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben.

Bezug zum Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler...

NMG.9.2.b ...können alte und moderne Dinge vergleichen. Was ist gleich? Was ist anders? (z.B. Werkzeuge, Kleider, Essen).

NMG.9.2.e ...können früher und heute vergleichen. Was ist gleich geblieben? Was hat sich geändert? (z.B. kindliche Lebenswelten, Wohnen, Feuer machen in der Altsteinzeit, Geschlechterverhältnisse).

NMG.9.3.d ...können sich aus Geschichten, Erzählungen, Bildern ein Bild über eine vergangene Kultur machen (z.B. China, Altes Ägypten, Römisches Imperium).

Stufe: Primarstufe

Fächer: NMG

Stichwörter: Geschichte, Geschichtsunterricht, Sachkunde, Epoche, Burgen, Ritter, Turniere, Hierarchie, Adlige, Bauern, Hofnarr, Alchemie, Pest, Wikinger, Handel, Minnesänger, Troubadoure, Bankette, Feste, Mythen, Legenden, Hygiene, Zeitmessung.

Produktionsjahr: 2019.

VOD: Bis 30.11.28