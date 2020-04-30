Vor über 2000 Jahren machten sich die Römer auf, die Welt zu erobern. Aus einer kleinen Siedlung inmitten von Sümpfen entstand die grösste und prächtigste Stadt der Antike: Rom. Auch das heutige Deutschland, das die Römer Germania nannten, nahmen sie zu einem grossen Teil ein und hinterliessen dort ihre Spuren. Viele davon sind bis heute nicht erforscht.

Wie war das Leben im Römischen Reich?

In acht Folgen beleuchtet «Das Römer-Experiment» das Leben der Römerinnen und Römer, wobei der Fokus vor allem auf ihrer Kultur und dem Alltagsleben liegt. Verschiedene Teams aus Fachleuten und Studierenden führen dafür lehrreiche Experimente durch. So werden römische Rezepte nachgekocht, Vermessungsgeräte oder das historische Schiff «Navis Lusoria» rekonstruiert. Andere Experten versuchen sich selbst als Gladiatoren und führen religiöse Zeremonien durch. Letztlich zeigen diese Experimente, warum die Römer über mehrere Jahrhunderte ein Weltreich beherrschen konnten.