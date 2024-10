Die Romanows hieven das Zarenreich auf die Bühne der Weltpolitik. Unter Stalin und seinen Nachfolgern wird die Sowjetunion zur Weltmacht. Deren Untergang sieht Wladimir Putin als Fehler der Geschichte, der korrigiert werden muss. Und so finden Russlands Kriege kein Ende – bis heute.

Von den Anfängen des Zarenreichs im 16. Jahrhundert bis zu dessen Untergang am Ende des Ersten Weltkrieges. Von der Gründung der Roten Armee 1918 bis zur Entscheidungsschlacht von Stalingrad im Zweiten Weltkrieg und dem Untergang der Sowjetunion 1991. Vom Tschetschenienkrieg 1994 bis zur Besetzung der Krim 2014 – dem Vorspiel für den Angriffskrieg auf die Ukraine, der immer noch wütet. Der Blick auf 400 Jahre russische Militärgeschichte zeigt, wie die Zaren, Diktatoren und sonstigen Machthaber ein Imperium geschmiedet haben.

Lehrreiche Militärgeschichte

In drei Folgen werden die Kriege analysiert, die Katharina die Grosse, Stalin oder Putin geführt haben. Dabei erklären Politolog:innen, Historiker:innen und Militärhistoriker:innen, wie es zu diesen kriegerischen Auseinandersetzungen kam, was die Herrschenden sich davon erhofften und wie weitreichend und verheerend die Folgen waren – für andere Machthaber, Staaten aber auch für die Soldaten und die Zivilbevölkerung. Veranschaulicht werden diese Analysen mit Hilfe von animierten Karten und aufbereiteten Film- und Fotoaufnahmen aus den Archiven. Zudem hauchen Schauspielerinnen und Schauspieler in nachgestellten Szenen der Geschichte Leben ein.

Lehrplan-21 Bezug

Die Schülerinnen und Schüler ...

RZG.6.3: ... können ausgewählte Phänomene der Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts analysieren und deren Relevanz für heute erklären.

RZG.6.3.a: … können darlegen, warum das 20. Jahrhundert als Zeitalter der Extreme bezeichnet wird. (Weltkriege, Faschismus, Kommunismus, Holocaust, Kalter Krieg, Unabhängigkeitsbewegung, Globalisierung, Bürgerkrieg, Terrorismus)

RZG.6.3.c: … können anhand vorgegebener Materialien Geschichten von Krieg betroffener Menschen aus den letzten 50 Jahren erzählen und diese in einen geschichtlichen Zusammenhang stellen.

RZG.6.1.c: ... können einen groben Überblick zur Geschichte vom Beginn der Neuzeit bis heute entwickeln (z.B. mit einem einfachen Zeitstrahl, einer Tabelle mit Informationen aus verschiedenen Kontinenten). ​Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

RZG.6.1.d: ... können eine kurze historische Darstellung einer ausgewählten Region vom Beginn der Neuzeit bis heute verfassen (z.B. zum Heimatland, zum Ferienziel, zu den USA, zum Nahen Osten, zu China).

Stufe: Sek I, Sek II

Fächer: Geschichte, Geografie

Stichwörter: Zarendynastie, Romanow, Katharina die Grosse, Osmanisches Reich, Schwarzes Meer, Sewastopol, Napoleon, Oktoberrevolution, Bolschewisten, Kommunismus, Faschismus, Nationalismus, Imperialismus, Machtpolitik, UdSSR, Lenin, Trotzki, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, Satellitenstaaten, Wettrüsten, Afganistankrieg, Hitler, Wehrmacht, Expansion, Jelzin, Ostblock, NATO,

Produktion: Egmont R. Koch. ECO Media, ZDF 2023.

VOD: Bis 30.04.2026.