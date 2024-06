Wie viele Bäume stehen im Amazonas? Ab wann ist ein Hochhaus ein Hochhaus und wie viele Pommes hat McDonald’s schon verkauft? Ob Biodiversität oder Globalisierung: Zahlen sind essenziell für unser Verständnis der Welt. Wer die Menschheitsgeschichte wirklich verstehen will, kommt nicht um sie herum.

Die Welt in Zahlen

Die britische Königin Victoria hatte zeitweise bis zu 80 Hunde. Die Menschen in den Vereinigten Staaten haben in den 1920er-Jahren 2,25 Milliarden Biere getrunken. 16 Millionen Männer auf der Welt können ihre DNA bis zu Dschingis Khan zurückverfolgen. Zahlen spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle: Wir brauchen sie, um die Welt um uns herum und die grossen Erfolge und Tragödien der Menschheit einordnen zu können.

«Die Welt in Zahlen» präsentiert erkenntnisreiche Zahlen und zeigt damit die Vergangenheit in einer neuen Perspektive. Dabei rollt jede Folge einen Aspekt der Menschheitsgeschichte neu auf und eröffnet somit einen neuen Blickwinkel auf die Menschen, Ereignisse und Themen, welche die Welt, in der wir heute leben, geprägt haben und immer noch prägen. Die Folgen sind gespickt mit verblüffenden Fakten und Statistiken, viel Humor, lehrreichen Experteninterviews sowie aufschlussreichen Animationen und Infografiken.